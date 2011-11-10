《外汇动态》米其林出售韩国轮胎股份交易或激发美元/韩元卖盘--消息

0227GMT---市场消息人士称,米其林(MICP.PA)出售韩国轮胎股份的交易可能造成约3,500亿韩元(3.132亿美元)的美元/韩元KRW=KFTC卖盘,因此次售股交易中,外国投资者购买了约三分之二.

该消息人士补充称,米其林已经通过无本金交割远期外汇(NDF)完成了外汇对冲,因此不会产生与此次交易相关的美元/韩元需求.

米其林周三宣布,以6,230亿韩元尽数出售所持的9.98%韩国轮胎股份.这导致银行间投机客回补美元/韩元空仓.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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