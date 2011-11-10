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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:51 BJT

〔中国新债〕日照港集团下周四将发行9亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月10日电---中国日照港集团有限公司周四公告称,将于下周四(17日)

簿记建档发行9亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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日照港集团 -- 9 12 11/17簿记建档 兴业银行 AA 11/18 11/21

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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