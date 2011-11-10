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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 10:49 BJT

〔标题新闻〕美联储拟在评估大银行财务稳健性期间,对其赋予支付股息的灵活性--联储理事

* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7A820Z]

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