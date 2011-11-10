《全球主要央行动态》--11月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月3日-11月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

两位对通胀持强硬立场的美国联邦储备理事会(美联储,FED)决策者发表谈话,敦促美联储对政策目标提供更多指引.费城联邦储备银行总裁普洛瑟重申其长期诉求,要求美联储采取2%的通胀目标,并提出一个最新论调,认为决策者应公开个人预测及其对适当政策回应的观点.明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔亦敦促美联储政策更加透明,称美联储有推动美国借贷成本走低的工具,但应就何种经济状况将促使其使用这些工具给出明确指引.[ID:nCN1205638]

**欧洲**

欧洲央行11月3日意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称,欧元区可能在2011年馀下时间内陷入"温和衰退".但他并未承诺扩大央行购债计划来支撑意大利和西班牙等国.[ID:nCN1196706]欧洲央行(ECB)执委史塔克表示,该行降息是为了防患未然,他并呼吁欧洲央行尽早终止买进主权国家债券计划.史塔克暗示,欧洲央行并未准备在今年再度降息.[ID:nCT0416538]

瑞士央行总裁希尔德布兰德周日在一篇报纸专访中表示,如果经济前景及通缩情势发展导致有其必要时,瑞士央行已作好准备采取更多措施,拉低瑞郎汇率.[ID:nCT0417040]瑞士央行副总裁乔丹表示,即使对瑞郎/欧元设下1.20瑞郎的上限,瑞郎仍被高估,乔丹矢言将坚守这道上限.[ID:nCN1204494]

**澳洲**

澳洲央行调降经济成长和通胀预估,并警告国内经济面临的最大风险来自于欧洲主权债务和银行业问题.澳洲央行公布了70页的季度报告,其中指出本周稍早的降息是由于通胀目前已不构成威胁,而总体经济仅取得微弱成长.[ID:nCN1197100]

**日本**

日本央行审议委员中村清次表示,该国经济继续回升,但警告称,在欧洲债务危机存在极高不确定性的情况下,强势日圆或将损及出口和企业信心.他还称,泰国严重的洪灾恐经由出口下滑及供应链中断,而冲击日本产出.[ID:nCN1206548]

**中国**

中国央行货币政策委员李稻葵称,预计2012年中国经济增速可能将进一步放缓至8.5%,今年料为9.2%.同时,中国应维持当前经济政策到明年,并跟随外部环境变化微调货币政策.[ID:nCN1197654]他还指出,货币政策不宜松.他并提到,人民币国际化进程相当复杂,因此要坚持跟国际货币体制改革,金融改革相结合,以及跟实体经济发展相结合的三原则.他在北京举行的2011年国际金融论坛上作出上述表示并预计,今年全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,中国明年全年CPI涨幅料为2.8%.[ID:nCN1206892]

**其他**

菲律宾央行总裁泰谭柯10月30日表示,尽管发生泰国洪灾等地区性灾难以及全球经济环境改变,但只要通胀依然可控,该央行近期内就能够维持政策利率稳定.但若有必要应对内外形势发展带来的通胀压力,该国政策制定者愿意立即调整政策.[ID:nCN1185346]菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo表示,该国通胀年率可能在10月触顶,除非年底前出现强烈台风并造成供给中断.[ID:nCN1198140](完)