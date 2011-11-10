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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 11:12 BJT

更正:〔韩国股市〕跌幅扩大至近4%,受欧债危机忧虑拖累

(更正:因译文有误,标题中的"近3.5%"应为"近4%")

路透首尔11月10日电---韩国股市周四盘中扩大跌幅至下跌近4%,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机恶化.

0251GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下跌3.74%至1,836.21点,创三周最低水准.(完)

--编译 侯向明;审校 白云

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