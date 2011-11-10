版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:58 BJT

〔中国新债〕中国化工集团下周二将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月10日电---中国化工集团公司周四公告称,将于下周二(15日)簿记建档

发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

中国化工集团 30 15 12 11/15簿记建档 中国银行 AAA 11/16 11/17

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐