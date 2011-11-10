《热点透视》意大利政坛博弈纷杂,大联合政府设想恐难如愿

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Hugo Dixon; 编译 吴云凌
路透伦敦11月9日电---意大利面对着令人伤神的博弈.像希腊一样,总理辞职并不意味着迅速组建的全国联合政府能够解决国内问题.失去耐心的市场以及来自欧元区其他国家的持续压力,将迫使争吵不休的政客站到同一阵线上.
连总理贝鲁斯柯尼同意辞职的消息,都没能让意大利债券价格上扬.11月9日盘初,10年期债券收益率(殖利率)升破7%,创下欧元问世以来新高,将意大利推向债务恶性循环的边缘.
投资者期待成立一个得到所有主要政党支持、由像前欧盟竞争力执委蒙堤(Mario Monti)那样受人尊敬的技术派领导的大联合政府.不过,这种愿望只能是天方夜谭.首先,上月与欧元区其他国家达成的关键改革议案在国会获得通过之前,贝鲁斯柯尼形式上仍执掌政府,这会持续数周或甚至更长时间.再者,到底是进行提前选举(贝鲁斯柯尼希望这样),还是组建联合政府(如反对党所愿),这个问题还存在争论.除非贝鲁斯柯尼改变主意,或者他的党派出现分裂,否则反对党将无法行其所好.
情况跟希腊有些类似.该国政界人士在各种问题上吵个没完,例如应该由谁接替总理帕潘德里欧,他的执政情况会怎样,反对党对新政府的支持度有多高以及何时进行大选.
全国联合政府在理论上是完美设想.但这两个国家匆匆拼凑起来的政府在全民性、统一性和领导能力上恐怕都不能达标.
幸好,国内政客并不是在闭门造车.来自外部的压力日益加大:投资者、其他欧元区成员国、欧洲央行(ECB)以及国际货币基金组织(IMF).需要持续的外力来督促那些政客.这或许预示,在一切尘埃落定之前,还将有数月时间的市场动荡和政治博弈.当然,这其中不乏某些人干出蠢事的持久危险.(完)
--译文审校 白云
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