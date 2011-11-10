《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月10日

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中国化工集团 30 15 12 11/15簿记建档 中国银行 AAA 11/16 11/17
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*日照港集团 -- 9 12 11/17簿记建档 兴业银行 AA 11/18 11/21
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*华谊兄弟 6 3 12 11/17簿记建档 招商银行 AA- 11/21 11/22
(300027.SZ)
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大唐潮州发电 4 4 12 11/11簿记建档 建设银行 AA 11/14 11/15
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中国南车 50 20 12 11/11簿记建档 中信银行 AAA 11/15 11/16
(601766.SS)(1766.HK) 北京银行
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江苏阳光集团 5 5 12 11/14簿记建档 农业银行 AA 11/16 11/17
南京银行
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首都旅游集团 16 16 12 11/16簿记建档 中信银行 AA+ 11/18 11/21
北京银行
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太阳纸业 5 5 12 11/16簿记建档 中信银行 AA 11/18 11/21
(002078.SZ)
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华南橡胶轮胎公司 5 3 12 11/16簿记建档 农业银行 A+ 11/18 11/21
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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --
(600512.SS)
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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
(002008.SZ)
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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --
北良公司
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华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --
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路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7