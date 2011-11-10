《外汇动态》日本保证金交易商做多欧元/日圆

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
0259GMT---东京金融交易所(TFX)数据显示,日本散户保证金交易商买入美元外主要货币/日圆,因汇价上日下滑;并转为持有欧元/日圆EURJPY=R净多头部位,总额为67亿日圆.
此前,散户保证金交易商连续七个交易日持有欧元/日圆净空头部位,截至周二的净空头部位为204亿日圆.
保证金交易商周三增持澳元/日圆AUDJPY=R净多头部位约300亿日圆至1,484亿日圆,并增持英镑/日圆和南非兰特/日圆净多头部位.
交易商减持美元/日圆JPY=净多头部位约170亿日圆至1,125亿日圆,但美元/日圆以及其他七种货币/日圆的净多头部位增至3,559亿日圆,为近一周最高.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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