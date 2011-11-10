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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 11:16 BJT

〔韩国数据〕9月L货供额较上年同期增长8.9%,8月修正为增长8.7%--央行

路透首尔11月10日电---韩国央行周四公布的数据显示,9月L货供额较上年同期增长8.9%,8月增速修正为8.7%.

L货币供给额为韩国国内金融体系最广义的货币供给指标,涵盖现金、各类金融机构存款及所有已发行的货币市场工具.

数据显示,10月银行对家庭放贷净增3.2万亿(兆)韩元(29亿美元),增幅为6月以来最大.9月为净增6,235亿韩元.

一位韩国央行官员将此增长归因于房屋贷款增加及季节性因素.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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