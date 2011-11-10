〔新债招标〕中国农发行三年债利率远低预期,政策放松预期再升温(更新版2)

(新增追加发行量)

* 农发行三年固息债利率3.58%,大幅低于预期

* 获67.8亿元追加认购,最终发217.8亿元

* 政策放松预期再升温

* 本期债中标利率下滑过快,投机意味较浓

路透上海11月10日电---中国农业发展银行周四招标的三年固息债利率大幅低于市场预期,主因欧债危机可能进一步扩散,中国经济增速亦延续放缓,加之通胀压力缓和令政策放松预期升温等,导致债市看多情绪被再度激发.

不过交易员并指出,此次中标利率相比此前二级市场水平下滑过快,已有较浓的投机意味,这可能预示着短期市场调整风险逐渐临近.

农发行公告显示,今日在银行间债市招标发行的三年期固息债,获67.8亿元人民币追加认购,最终发行217.8亿元;中标利率为3.58%,大幅低于此前3.81%的利率预测均值,且低于3.70%-3.90%预测区间.

另据业内人士透露,本次首场投标倍数约为2.67倍.

"是太疯狂了,有点无法理解,昨天看3.70%都已觉得很低了,我今天投3.65%,没想到搞到这麽低,"北京一银行交易员称.

他认为,从四季度国债发行计划看,发行频率较此前明显降低,近期国债供给不足可能也是最近金融债受追捧的主要原因.

目前二级市场上相近期限的金融债报价较少,中债登银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在3.7987%.

周三中国公布经济数据显示,宏观调控政策持续显效,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落,并创五个月来新低.随着投资增速和上游产品价格继续下降,预计後期物价将继续回落,为宏观政策微调创造了更多空间.[ID:nCN1206174]

该期债为农发行今年第18期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.该期债缴款日和起息日为11月17日,11月11日-11月17日为分销期,11月23日上市.(完)

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