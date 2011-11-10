〔新债招标〕中国农发行三年债利率远低预期,政策放松预期再升温(更新版2)

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(新增追加发行量)
* 农发行三年固息债利率3.58%,大幅低于预期
* 获67.8亿元追加认购,最终发217.8亿元
* 政策放松预期再升温
* 本期债中标利率下滑过快,投机意味较浓
路透上海11月10日电---中国农业发展银行周四招标的三年固息债利率大幅低于市场预期,主因欧债危机可能进一步扩散,中国经济增速亦延续放缓,加之通胀压力缓和令政策放松预期升温等,导致债市看多情绪被再度激发.
不过交易员并指出,此次中标利率相比此前二级市场水平下滑过快,已有较浓的投机意味,这可能预示着短期市场调整风险逐渐临近.
农发行公告显示,今日在银行间债市招标发行的三年期固息债,获67.8亿元人民币追加认购,最终发行217.8亿元;中标利率为3.58%,大幅低于此前3.81%的利率预测均值,且低于3.70%-3.90%预测区间.
另据业内人士透露,本次首场投标倍数约为2.67倍.
"是太疯狂了,有点无法理解,昨天看3.70%都已觉得很低了,我今天投3.65%,没想到搞到这麽低,"北京一银行交易员称.
他认为,从四季度国债发行计划看,发行频率较此前明显降低,近期国债供给不足可能也是最近金融债受追捧的主要原因.
目前二级市场上相近期限的金融债报价较少,中债登银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在3.7987%.
周三中国公布经济数据显示,宏观调控政策持续显效,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落,并创五个月来新低.随着投资增速和上游产品价格继续下降,预计後期物价将继续回落,为宏观政策微调创造了更多空间.[ID:nCN1206174]
该期债为农发行今年第18期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.该期债缴款日和起息日为11月17日,11月11日-11月17日为分销期,11月23日上市.(完)
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红/张喜良
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7