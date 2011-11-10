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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 11:50 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:横盘整理,关注意大利债务问题

IFR悉尼11月10日电---美元兑日圆外亚洲货币早盘多数时间呈横盘整理态势,随着意大利债务问题升级,美元隔夜曾急剧走扬;意大利10年期公债收益率触及7.5%,德国/意大利指标公债利差一度触及550个基点.

亚洲市场形成温和的波动区间,因此技术指标得以从严重超买/超卖状况反弹.

当欧洲交易时段开启,再度受欧洲债务问题形势推动时,亚洲市场料将很快让步.

今日公布的数据好坏不一,澳洲就业数据符合市场预期,中国贸易数据显示该国贸易顺差进一步缩窄,出口再次下降.解读中国这项数据还须对照其强劲的进口,而後者为其它国家所乐见.

市场将关注今晚的意大利国库券标售,显然需要付出很高的利率才能顺利出售.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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