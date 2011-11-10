《欧洲金融分析》各方携手增加援救力度,或能助意大利脱离苦海

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
* ECB需购买更多意大利债券
* ECB需充当最终放款人
* 意大利还需IMF和EFSF帮助
* 贝鲁斯柯尼辞职和改革受到欢迎,但也许太迟
* 局面或已经无法挽回
记者 Gavin Jones; 编译 艾茂林/程琳
路透罗马11月9日电---想要解救意大利于水火,恐怕需要欧洲央行(ECB)、国际货币基金组织(IMF)和欧元区援助基金携手努力,而目前还远不清楚欧洲领导人是否准备好打响这场援救战.
对于意大利来说,援助的前提条件是现任总理贝鲁斯柯尼赶紧下台,推举一位受国际尊重的人物担任新总理,并按欧盟和IMF要求,执行耽搁已久的结构性改革.
这样也许能激励欧元区领导人做点什麽.区内官员称领袖们不打算救意大利,尽管该国借款成本飞升,危及其从市场融资的能力.
"金融援助是不可能的,"一位欧元区官员周三说,并补充道欧元区甚至没有考虑向意大利提供"预防性信贷额度"(precautionary credit line).
也许已经太晚了.诸多分析师表示,对意大利债券的抛售已经达到并超越无法挽回的地步,欧元区恐将破裂.
"如果任由意大利违约,欧元区就会散伙,"债券咨询公司Spiro Sovereign Strategy负责人Nicholas Spiro说.
如果说欧元区失去希腊和葡萄牙这样的小国或许还行得通,但让区内第三大经济体兼欧盟创办国脱离出去,是很多人无法想象的.
意大利指标公债收益率(殖利率)周三升穿7.5%,较可比德债利差触及5.7%,均超过爱尔兰和葡萄牙被迫离开市场寻求国际援助时的水平.
此外,意大利两年/10年期公债收益率曲线出现欧元面世以来的首次倒挂,投资者明显很担心钱收不回来.
若不是欧洲央行出手购债,这些收益率还会涨得更高.但如果意大利想要得救,欧洲央行必须要猛增火力,还要承担起其一直以来拒绝接纳的角色--充当欧元区的最终放款人.
太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合经理Andrew Bosomworth说,"我认为(购债)规模需要扩大到五六倍."
"为了稳定意大利,西班牙和其他国家--接下来可能是比利时和法国--购债规模可能需要提高到1万亿欧元,"他说."意大利也必须要尽自己那份力量,实施结构性改革并整固预算."
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
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