《欧洲金融分析》各方携手增加援救力度,或能助意大利脱离苦海

* ECB需购买更多意大利债券

* ECB需充当最终放款人

* 意大利还需IMF和EFSF帮助

* 贝鲁斯柯尼辞职和改革受到欢迎,但也许太迟

* 局面或已经无法挽回

记者 Gavin Jones; 编译 艾茂林/程琳

路透罗马11月9日电---想要解救意大利于水火,恐怕需要欧洲央行(ECB)、国际货币基金组织(IMF)和欧元区援助基金携手努力,而目前还远不清楚欧洲领导人是否准备好打响这场援救战.

对于意大利来说,援助的前提条件是现任总理贝鲁斯柯尼赶紧下台,推举一位受国际尊重的人物担任新总理,并按欧盟和IMF要求,执行耽搁已久的结构性改革.

这样也许能激励欧元区领导人做点什麽.区内官员称领袖们不打算救意大利,尽管该国借款成本飞升,危及其从市场融资的能力.

"金融援助是不可能的,"一位欧元区官员周三说,并补充道欧元区甚至没有考虑向意大利提供"预防性信贷额度"(precautionary credit line).

也许已经太晚了.诸多分析师表示,对意大利债券的抛售已经达到并超越无法挽回的地步,欧元区恐将破裂.

"如果任由意大利违约,欧元区就会散伙,"债券咨询公司Spiro Sovereign Strategy负责人Nicholas Spiro说.

如果说欧元区失去希腊和葡萄牙这样的小国或许还行得通,但让区内第三大经济体兼欧盟创办国脱离出去,是很多人无法想象的.

意大利指标公债收益率(殖利率)周三升穿7.5%,较可比德债利差触及5.7%,均超过爱尔兰和葡萄牙被迫离开市场寻求国际援助时的水平.

此外,意大利两年/10年期公债收益率曲线出现欧元面世以来的首次倒挂,投资者明显很担心钱收不回来.

若不是欧洲央行出手购债,这些收益率还会涨得更高.但如果意大利想要得救,欧洲央行必须要猛增火力,还要承担起其一直以来拒绝接纳的角色--充当欧元区的最终放款人.

太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合经理Andrew Bosomworth说,"我认为(购债)规模需要扩大到五六倍."