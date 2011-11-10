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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 11:29 BJT

《全球市场》股市大跌,意大利公债收益率飙升令该国濒临悬崖

* 日经指数下挫2.4%,MSCI除日本外亚洲股指下跌3.2%

* 美国股市跌逾3%

* 意大利10年期公债收益率升破7%

* 欧元兑美元在1.3540美元附近持稳

* 铜价下跌2.5%,美国原油跌破每桶95.50美元

路透新加坡11月10日电---亚洲股市周四大幅下挫,此前意大利借贷成本飙升,令市场更加担心该国债务危机恐将击溃其财政防御力量,加剧欧元区分裂的风险.

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