〔中国债市动态〕央票等收益率明显下行,受政策放宽预期持续激励

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透上海11月10日电---中国银行间债市周四早盘央票等收益率继续下挫,因市场对未来政策可能放宽的预期持续激励买盘.
交易员并称,虽然欧债危机及中国CPI转低等支持政策向宽,但降息等实质性的举措短期内料难出现.因此现券收益率在连续走低後,未来还有多少下行空间,将取决于下周一年央票等发行结果等指引.
债市"最坏的时候已经过去了,大的趋势是转好.现在主要是外资(银行)和基金买的凶."华南一银行交易员称.
她并表示,虽然10月CPI涨幅明显下降,但仍处高位,降息等实质性利好短期料难兑现.在本周一年央票发行收益率下行後,下周的发行动态或左右近期现券走向.另外,在收益率快速下行後,还要注意防范过分透支利好预期的风险.
中国央行公开市场周二发行的100亿元人民币一年央票中标收益率28个月以来首次下降,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp).[CN/MMTCN]
华南另一银行交易员并指出,除国内因素,欧债危机悬而未决,亦支撑债市机构做多信心.
中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落.标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服後,预期将使中国政府有更多预微调货币政策的空间.[ID:nCN1206132]
一级市场方面,机构投资热情亦高涨.甫招标结束的农业发展银行至多150亿元人民币三年期固息债,中标利率为3.58%,大幅低于此前3.81%的利率预测均值,且低于3.70%-3.90%预测区间.[ID:nCN1207098]
剩馀期限近约2.95年的央票1101081券tCN1101081=CFXM最新双边报价为3.52%/3.45%,较上日尾盘的3.66%/3.60%跌逾10个基点(bp).(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7