〔中国债市动态〕央票等收益率明显下行,受政策放宽预期持续激励

路透上海11月10日电---中国银行间债市周四早盘央票等收益率继续下挫,因市场对未来政策可能放宽的预期持续激励买盘.

交易员并称,虽然欧债危机及中国CPI转低等支持政策向宽,但降息等实质性的举措短期内料难出现.因此现券收益率在连续走低後,未来还有多少下行空间,将取决于下周一年央票等发行结果等指引.

债市"最坏的时候已经过去了,大的趋势是转好.现在主要是外资(银行)和基金买的凶."华南一银行交易员称.

她并表示,虽然10月CPI涨幅明显下降,但仍处高位,降息等实质性利好短期料难兑现.在本周一年央票发行收益率下行後,下周的发行动态或左右近期现券走向.另外,在收益率快速下行後,还要注意防范过分透支利好预期的风险.

中国央行公开市场周二发行的100亿元人民币一年央票中标收益率28个月以来首次下降,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp).[CN/MMTCN]

华南另一银行交易员并指出,除国内因素,欧债危机悬而未决,亦支撑债市机构做多信心.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落.标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服後,预期将使中国政府有更多预微调货币政策的空间.[ID:nCN1206132]

一级市场方面,机构投资热情亦高涨.甫招标结束的农业发展银行至多150亿元人民币三年期固息债,中标利率为3.58%,大幅低于此前3.81%的利率预测均值,且低于3.70%-3.90%预测区间.[ID:nCN1207098]

剩馀期限近约2.95年的央票1101081券tCN1101081=CFXM最新双边报价为3.52%/3.45%,较上日尾盘的3.66%/3.60%跌逾10个基点(bp).(完)