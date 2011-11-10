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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 12:02 BJT

《综述》日本企业9月核心机械订单降幅超预期,制造业信心下滑

路透东京11月10日电---衡量日本企业资本支出的一项关键指标9月降幅大于预期;制造商预期本季行业活动将进一步趋疲,因面对日圆升值和全球经济增长放缓,企业信心下滑.

今日公布的经济数据预示,日本经济受在震後的复苏之路将会崎岖坎坷.再加上亚洲主要生产基地泰国遭受洪灾影响,一些分析师警告,日本经济第四季可能再次萎缩.

周四政府数据显示,日本未来六至九个月的资本支出领先指标--核心机械订单9月较上月下滑8.2%,降幅大于市场预估中值7.5%.[ID:nCN1209114]

制造商预估,10-12月核心机械订单料较上季下降3.8%.之前为连续三个季度增长,受助于企业努力修补在震後断裂的供应链和受损的生产设施.

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