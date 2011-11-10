《热点透视》互联网新模式兴起反让腾讯获利增速放慢

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 侯向明

路透香港11月9日电---在用户数亿的中国互联网市场,越大常被认为就是越好.中国以市值计第二大网络企业--腾讯(0700.HK)一直在积极打入各项新的热门领域.但这一策略对其盈利产生压力.腾讯第三季获利的同比增速降四年来最低的14%.除了一味规模扩张,腾讯应该寻求更好的战略.

用户总是青睐新的在线服务,比如视频和微博.腾讯用户基数已经很大,增长开始放慢.腾讯的即时通讯工具QQ的用户群仅较上季增长1.4%.

同时,在新领域投入的更多启动开支,亦打压了腾讯的利润率.其总体支出同比增逾59%,而季度营收只增长了44%.微博等新生事物能够吸引流量,但无法有效地转化为电子商务获利.虽然投入了大笔的营销支出,腾讯在市场排名第二的微博服务仍与第一名差距很大,而且不清楚这项服务能否赚钱.而要推进视频服务的话,版权成本高昂.

腾讯的并购战略似乎缺乏重点.它光第三季就购买了八家互联网公司的股份,涉及金额高达4.22亿美元.入股的业务跨度很大,涵盖网络完全、社交和婴儿护理.多数投资都是收购少数股权,而更好的做法可以是成为合作夥伴或达成产品出售协议,这些方式都无需资金投入.

腾讯或许最好去收缩核心业务的范围.该公司是中国最大的互联网游戏提供商,但在快速增长的网络平面游戏领域占有率并不高.比如,腾讯可以购买流行游戏的使用权,甚至购买这样的公司.收缩战线,但提升盈利能力,或许方能帮助腾讯重夺中国最大网络股的称号.(完)