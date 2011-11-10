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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 12:08 BJT

〔日本债市〕10年期日债收益率降至0.965%以下的一年低点

路透东京11月10日电---日本10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC周四跌至0.960%的一年低点,受欧债危机忧虑和40年期公债标售需求旺盛推动.(完)

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