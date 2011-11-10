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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 12:31 BJT

〔全球经济〕中国在APEC会议上重申弹性汇率政策承诺--美国官员

路透檀香山11月9日电---一位美国财政部官员周三表示,中国在亚太经合组织(APEC)财长会议上重申承诺,将采取更具弹性的汇率政策.

该官员对记者表示,APEC峰会的最後公报关于汇率的措辞,将紧贴20国集团(G20)上周在法国戛纳(康城/坎城)作出的声明.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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