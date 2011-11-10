〔中国货币市场〕回购利率继续持稳,微调政策基调下流动性显平衡(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月10日电---中国银行间市场周四早盘回购利率CNREPO=CFXS维持近一周稳势.微调政策基调下,央行连续第二周通过公开市场净投放资金,但规模缩减,加之机构杠杆化融资需求增加,令回购利率进一步下行受阻.

交易员表示,央行微调态度指导下,目前公开市场的净投放量并未大幅放开,虽能够维持相对平衡,但启动回购利率的新一轮下行力量不足.

"央行的目的就是维持一个相对平衡,因此公开市场没有很大幅度投放,不至于引起回购利率的明显下调."上海一券商交易员称.

北京一券商交易员认为,提前反应宽松政策的债券市场近期持续走好,很多机构又重新开启杠杆化融资购买债券,因此对于资金需求量日益增加,也导致回购利率难以再下一城.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放670亿元;上周则为净投放960亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1402 3.1280 +1.22

七天CN7DRP=CFXS 3.4799 3.5294 -4.95

14天CN14DRP=CFXS 3.6704 3.6800 -0.96

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1425 3.1275 +1.50

七天CHICNY7D=CFXS 3.5379 3.5322 +0.57

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1500 3.1300 +2.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4820 3.5400 -5.80

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6638 3.6742 -1.04

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.1254 3.1167 +0.87

七天SHICNYSWD= 3.4767 3.5183 -4.16

三个月SHICNY3MD= 5.6842 5.7046 -2.04

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