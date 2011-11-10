〔中国货币市场〕回购利率继续持稳,微调政策基调下流动性显平衡(更新版)

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海11月10日电---中国银行间市场周四早盘回购利率CNREPO=CFXS维持近一周稳势.微调政策基调下,央行连续第二周通过公开市场净投放资金,但规模缩减,加之机构杠杆化融资需求增加,令回购利率进一步下行受阻.
交易员表示,央行微调态度指导下,目前公开市场的净投放量并未大幅放开,虽能够维持相对平衡,但启动回购利率的新一轮下行力量不足.
"央行的目的就是维持一个相对平衡,因此公开市场没有很大幅度投放,不至于引起回购利率的明显下调."上海一券商交易员称.
北京一券商交易员认为,提前反应宽松政策的债券市场近期持续走好,很多机构又重新开启杠杆化融资购买债券,因此对于资金需求量日益增加,也导致回购利率难以再下一城.
业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放670亿元;上周则为净投放960亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1402 3.1280 +1.22
七天CN7DRP=CFXS 3.4799 3.5294 -4.95
14天CN14DRP=CFXS 3.6704 3.6800 -0.96
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1425 3.1275 +1.50
七天CHICNY7D=CFXS 3.5379 3.5322 +0.57
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1500 3.1300 +2.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4820 3.5400 -5.80
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6638 3.6742 -1.04
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.1254 3.1167 +0.87
七天SHICNYSWD= 3.4767 3.5183 -4.16
三个月SHICNY3MD= 5.6842 5.7046 -2.04
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--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7