日韩经济指标预测--11月11日-11月18日****

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透11月11日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------11月7日当周----------------------------------
11月10日(四)
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.5%
11月11日(五)
0100 韩国央行基本利率 11月 3.25% 3.25%
-------------------------------11月14日当周---------------------------------
11月13日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +1.5% -0.5%
GDP环比年率 +6.1% -2.1%
民间消费支出 +0.7% -0.1%
资本支出 +1.1% +0.2%
外部需求 +0.6% -0.8%
11月14日(一)
0430 日本工业生产修正值(较上月) 9月 -- -4.0%
日本产能利用率指数(较上月) -- +2.4%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- +5.8%
进口物价(较上年同期) -- +14.0%
11月15日(二)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 43
出口(较上年同期) -- +9.3%
进口(较上年同期) -- +16.4%
11月16日(三)
0330 日本央行利率决议 11月 -- 0.10%
2350 日本投资外国债务(10亿日圆) 上周 -- 1645.0
外资投资日本股票(10亿日圆) -- -101.5
11月17日(四)
无重要经济数据公布.
11月18日(五)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)