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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 12:32 BJT

〔东京汇市〕欧元在前一日大跌後持稳,但前景堪忧

* 意大利公债收益率飙升,欧元承压

* 欧元区政局不确定性拖累市场

* 欧元支撑位在1.3404,阻力位在1.3592

* 资本汇回被视为支撑欧元的因素之一

路透东京11月10日电---欧元周四持稳,中长期投资大户坚持离场观望,上日意大利借款成本飙升导致欧元大跌.但选择权仓位情况暗示,欧元将进一步下跌,因全球金融动荡忧虑主导市场.

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