《中国公开市场分析》净投放保当期流动性充裕,一年央票发行利率或续下调

* 本周净投放资金670亿元,连续两周净投放

* 央行通过量价信号,维系当期市场流动性合理充裕

* 一年央票发行利率或续下调,三月期必要性或不大

路透北京11月10日电---中国央行本周继续通过公开市场单周净投放670亿元人民币.本周一年期央票发行利率微跌,三月期央票则持平,央行此举意在调节央票的供求关系,维系当期市场流动性的合理充裕,而非释放降息信号.

交易员并表示,当前一年期央票相对价值很好,料仍将获得机构的青睐,发行收益率或仍有进一步下探的空间,但短期内降息无望,料其不会偏移一年期定期存款利率3.50%太多;三个月期下调的必要性或不大,但也不能排除.

"(本周)央票发行利率的调整,就是调整供求关系."上海一大型券商固定收益分析师称,"完全没有降息的信号."

上海一国有银行分析师亦指出,央行并没有特意要去调整央票发行利率,其一切作为,或都是为了维持市场保有合理的流动性,不愿过度回笼资金.

央行今日稍早招标的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第11周持平于3.1618%.另外,今日未进行正回购操作.继三年期央票中标利率三周前出现15个月来首次下滑後,周二央行公开市场一年央票中标利率亦出现28个月来首次下降.

中国通胀持续回落为货币政策预微调扫清道路.但目前政策全面转向尚无基础,央票发行利率下调并不等于降息在即.未来数量型政策工具尤其公开市场,有望成为央行操作的"主战场". [ID:nCN1207784]

**一年央票发行利率或续下调**

市场人士表示,一年期央票发行收益率或仍有进一步下探的空间,但空间有限,其相对投资价值很好,料仍将获得机构的青睐;三个月期下调的必要性不大,但也不能排除.

"一年央票(发行收益率)还会往下调,做为关键指标,降息不可能,我们认为其不会明显低于一年定存,稍低一点有可能."北京一大型券商固定收益分析师称,"三个月期的,随行就市,二级(利率)比一级低就有可能下调."

多位受访市场人士亦表达了类似预期.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期、一年期和三年期品种最新收益率分别报3.1681%、3.4855%和3.6322%,较一级发行收益率分别相差0.63基点(bp)、-8.78bp和-32.78bp.

剩馀期限近约2.95年的央票1101081券CN1101081=CFXS成交收益率区间为3.50%-3.55%,业已低于一年央票发行利率,其相对投资价值可见一斑.

市场的反馈也验证了这一点."假如跟市场接轨,下次一年央票(发行利率)得下差不多10个bp.虽然这个期限短,利差银行看不上,但货币基金等还是青睐的."一公开市场交易商交易员称,"很多之前很久都不投的机构,这周就跟我们预定下周的投标了,标位都在3.50%甚至更低的水平呢."

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.

央行已经连续两周公开市场净投放资金,上周投放金额为960亿元;此前则连续两周净回笼.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 100

(周四) 20

正回购 (周二) 300

(周四) --

央票到期 390

正回购到期 700

====================================

净投放 670 (完)