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债券 | 2011年 11月 10日 星期四 12:43 BJT

《企业看点》--11月10日财务活动报导摘要

路透11月10日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 华尔街日报网站报导称,期货经纪公司明富环球(MF Global)MFGLQ.PK在上周申请破产前,出售了15亿美元欧洲主权债.[ID:nN1E7A8286]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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