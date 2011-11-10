(重发)〔投行观点〕即使货币政策有所放松,中国经济亦不会迅速反弹--瑞信

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路透上海11月10日电---虽然近期中国通胀持续缓解让人产生货币政策略微放松的预期,但瑞士信贷中国首席经济学家陶冬周四指出,即使短期内中国央行有可能降低银行存款准备金率,国内经济也不会迅速出现反弹.

他在上海举行的期货机构投资者年会上指出,由于中国出口拉动及信贷催生的增长模式已走到尾声,而目前还看不到类似房地产和中国加入世贸(WTO)的新的超级增长因素,因此未来几年中国经济将进入弱增长周期,出口、房地产、信贷等领域均将进入一个弱增长周期.

"通胀见底,并不意味人行大举放松信贷的可能性和空间,也不意味着存款准备金率的下降,经济会迅速出现反弹."他认为,"中国存在两大结构性问题,这两个问题没解决,经济反弹必然乏力."

他解释称,首先是银行去中介化的问题,目前银行的中介功能在逐步弱化,大量资金沉淀下来,例如20%左右的存款准备金率,在地方融资平台贷款、大型国企的中长期贷款等方面,银行资金亦基本被固化,银行可用于灵活放贷的资金并不多.

"假设人的肺五分之四都不能正常运作,人能够跑得多快...所以未来(存准率)减个50个或100个基点,能解决问题吗?"他说.

他认为,第二个问题是投资去实业化,民间资本及国有企业近年来都不投资实业,而去追逐私募股权投资、高息借贷等投资渠道,这将使国内经济增长缺乏动力.

他说,在前两年的信贷超量发行後,目前国内市场的资金总体是宽松的.短期国内银行的存准率或有下调空间,但中期国内货币环境正常化将不可避免,中国经济的弱增长周期可能会维持3-5年时间.

"这意味着未来国内的资产价格调整将是一个温水煮青蛙的过程."他提醒道.

中国周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为5.5%,创五个月新低,且为连续第三个月回落.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.不过中国央行货币政策委员李稻葵稍早认为,今年全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%.目前中国的货币政策不宜放松.

投行美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond近日预计,今年中国经济增速达9.2%,明年这一增长率或为8.6%.[nCN1192362]而自2003年以来,中国国内生产总值(GDP)增速均在9%以上,2007年更是达到14.2%的增速峰值.(完)