(重发)〔投行观点〕即使货币政策有所放松,中国经济亦不会迅速反弹--瑞信

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
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路透上海11月10日电---虽然近期中国通胀持续缓解让人产生货币政策略微放松的预期,但瑞士信贷中国首席经济学家陶冬周四指出,即使短期内中国央行有可能降低银行存款准备金率,国内经济也不会迅速出现反弹.
他在上海举行的期货机构投资者年会上指出,由于中国出口拉动及信贷催生的增长模式已走到尾声,而目前还看不到类似房地产和中国加入世贸(WTO)的新的超级增长因素,因此未来几年中国经济将进入弱增长周期,出口、房地产、信贷等领域均将进入一个弱增长周期.
"通胀见底,并不意味人行大举放松信贷的可能性和空间,也不意味着存款准备金率的下降,经济会迅速出现反弹."他认为,"中国存在两大结构性问题,这两个问题没解决,经济反弹必然乏力."
他解释称,首先是银行去中介化的问题,目前银行的中介功能在逐步弱化,大量资金沉淀下来,例如20%左右的存款准备金率,在地方融资平台贷款、大型国企的中长期贷款等方面,银行资金亦基本被固化,银行可用于灵活放贷的资金并不多.
"假设人的肺五分之四都不能正常运作,人能够跑得多快...所以未来(存准率)减个50个或100个基点,能解决问题吗?"他说.
他认为,第二个问题是投资去实业化,民间资本及国有企业近年来都不投资实业,而去追逐私募股权投资、高息借贷等投资渠道,这将使国内经济增长缺乏动力.
他说,在前两年的信贷超量发行後,目前国内市场的资金总体是宽松的.短期国内银行的存准率或有下调空间,但中期国内货币环境正常化将不可避免,中国经济的弱增长周期可能会维持3-5年时间.
"这意味着未来国内的资产价格调整将是一个温水煮青蛙的过程."他提醒道.
中国周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为5.5%,创五个月新低,且为连续第三个月回落.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.不过中国央行货币政策委员李稻葵稍早认为,今年全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%.目前中国的货币政策不宜放松.
投行美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond近日预计,今年中国经济增速达9.2%,明年这一增长率或为8.6%.[nCN1192362]而自2003年以来,中国国内生产总值(GDP)增速均在9%以上,2007年更是达到14.2%的增速峰值.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7