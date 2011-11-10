总统查韦斯称不明身份核潜艇侵入委内瑞拉海域

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯11月9日电---委内瑞拉总统查韦斯周三称，一艘不明身份的核潜艇本周侵入委内瑞拉海域，被该国海军追赶後逃走。
查韦斯周三晚对国家电视台表示：“它的速度比我们的舰艇快多了，所以逃走了。我们正在调查，值得庆幸的是，我们的海军抵御了这场挑釁。”
查韦斯一贯宣扬潜在的外部威胁，特别是来自美国的威胁。他称此次事件发生在周二，但他未提供更多细节。
他说：“我们不能指控任何人，因为我们没有掌握详细情况。大家都知道，有些帝国常常在加勒比海周边，通过卫星间谍活动，到处刺探情报。”
但该地区也有些毒贩开始使用潜艇，把可卡因从哥伦比亚运到美国等地。
查韦斯说：“从速度和大小来看，显然是一艘核潜艇。我们正在核查。”（完）
--编译：张家伟;发稿：朱淑珍
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
路透香港11月18日 - 高盛首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。
路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。