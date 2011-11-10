《中国贸易焦点》"稳出口"遇欧美经济疲弱挑战,外贸渐趋平衡

* 出口增速创八个月新低,受欧债危机拖累

* 外贸不确定性增加,但出口下行趋势既定

* 进口增长超预期,彰显中国经济活力

* 未来降顺差仍有空间

采写 北京中文部

路透北京11月10日电---欧美景气不确定性令中国10月出口降至八月新低,监管层透过政策刺激内需大幅拉抬进口增长,以备战欧美市场衰退带来经济放慢的风险.而随着未来顺差规模下降仍有空间,中国长期以来的外贸失衡问题也有望改善,料助进一步纾缓人民币升值压力.

受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nEAP307A02]

分析人士指出,出口增速意外低于预期,显示未来外贸形势不容乐观,或将对经济增长带来拖累,"维稳"的宏观政策在预微调过程中亦或需拿捏"分寸",以避免经济的大起大落.

"10月贸易顺差低于预期,且出口增幅下降释放出中国经济放缓的讯号.加之昨日公布的通胀数据显示物价压力亦有所缓解,这些都反映了中国经济正在软着陆."马来西亚联昌银行货币策略师SURESH RAMANATHAN.

对于增长强劲的进口增速,浙商证券宏观经济分析师郭磊称,目前管理层已有意通过扩大进口来从根源上扭转中国经济失衡的局面,再加上人民币汇率的整体趋势变化亦有利于进口,因此继续看好未来一年内的进口增速.

中国国际经济交流中心研究员张永军强调,10月外贸数据继续验证了中国出口受欧债危机影响下行趋势不改,预计後两个月会延续这一态势,中国稳出口的任务依然艰巨.

他并强调,中国宏观调控基调没变,但在持续收紧的宏观调控面前,政策如何把握不致内外需的回落过快,从而导致经济大起大落至关重要.

民生证券策略分析师张琢亦预测,2012年中国的净出口对于国内生产总值(GDP)的影响是负0.2-0.3个百分点,出口全年增幅可能9%多一点不到10%.

中国外贸数据出炉後,人民币兑美元CNY=CFXS小幅走升,美元/韩元KRW=以及美元/新台币TWD=TWD=TP均小幅上扬.

国务院发展研究中心副主任卢中原周三亦乐观称,预计未来五年中国进口额平均每年增长将高达27%,快于同期出口额增长5个百分点左右.[ID:nCN1207054]

"我们对今年外贸总的政策指导是稳出口、扩进口、减顺差."中国商务部长陈德铭在今年两会期间举行的新闻发布会上明确表态,并预计今年进口增幅将快于出口,外贸顺差占GDP的比例也会进一步下降.[ID:nCN1653819]

浏览数据图表,请点选:

进出口增速(r.reuters.com/tex84s)

贸易顺差(r.reuters.com/sex84s)

**出口下行趋势既定**

欧债危机深化所带来的欧美订单下滑影响正在逐步显现,令中国出口不确定性倍增,但下行趋势基本确定.

"中国实质出口增速从去年年初的30%左右降至目前的8-9%.尽管月度数据可能波动较大,但下行的趋势已得到确认."渣打银行分析师李炜称.

瑞穗证券亚洲有限公司首席经济学家沈建光进一步表示,欧美经济不景气对中国外贸状况的影响将一直持续到明年,可以说,明年的出口情况可能面临更差.

"欧美经济每下滑一百分点将下拉中国出口6个百分点."华宝信托宏观分析师聂文称.

不过,亦有分析师认为无需对外贸形势过分悲观.

"整体而言,我们倾向于认为出口在15%左右的平台将会大体企稳,类似2008年那样出现'断崖式下跌'的情况将是小概率."浙商证券宏观经济分析师郭磊强调.

**"降顺差"仍有空间,人民币升值压力减弱**

尽管出口减速,但进口增长强劲,中国贸易顺差有望继续下降,从而进一步减弱人民币升值压力.

沈建光就认为,由于进口的进一步改善,顺差也会随之下降,预计接下来的几个月的贸易顺差会下来,人民币升值速度可能也会由此减慢.

郭磊亦称,在出口减速、通胀进入下降轨道、经济增速回落的情况下,人民币升值压力有明显减弱;但按照购买力平价的一般规律,未来升值仍可能有一定空间,所以估计未来汇率政策仍将会是渐进和逐步的.

"今年贸易顺差预计将呈稳中回落趋势,顺差占GDP比重今年可能会降到3%以内."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.

他并强调,人民币汇率走势短期内还是取决于国内经济形势.如果经济增长没有问题,就意味着还会按照既定的思路:主动、渐近、可控的去升值.

从历史数据看,中国高额顺差的减少将是一个缓慢的过程.中国2010年全年贸易顺差减少6.4%至1,831亿美元.中国十一五(2006-2010年)累计贸易顺差则高达1.1万亿美元.(完)