《中国债市焦点》政策微调信贷松绑有望,信用债"暖冬"行情可期

* 货币政策紧缩时代已成过去

* 信贷端口有望成微调措施之一

* 现券牛市行情年内仍将延续

* 信用债表现将跑赢利率品种

作者 冉莹

路透上海11月10日电---中国紧缩的货币政策似乎正在远去,伴随而来的将是"虚掩"的信贷闸门的敞开,此前困扰企业的融资难问题亦有望缓解.在市场流动性充裕下,收益率相对较高的信用债或将获得机构的再度青睐.

分析人士预计,今年最後两个月的新增信贷将出现提速.信贷政策放松背景下,风险类资产将受益,信用债有望迎来靓丽行情.同时,信用违约风险的降低,亦利好信用债.

他们认为,短期看,信用债会出现一波行情,特别是目前估值处于低位的低评级债券,预计将出现补涨.只要债券本身没有信用问题,把握好对个券的分析,能够从中甄选出优质的投资机会.

"继续看好(债市).利率债的空间相对小一点,信用(债)的空间会展现出来,"宏源证券债券高级分析师何一峰称,"利率债收益率下行明显,已经透支了下跌的空间."

也正是政策微调预期的浮现,令中国债市从10月起即走出不俗行情,利率债收益率轮番下跌.而在本周三公布通胀等经济数据後,10年期国债收益率<0#IFTBYBMK=>更是突破前期低点,进一步下探3.60%关口.不过相较而言,由于流动性信心未能传导至低评级债券,信用债中只是高评级债表现突出.

已进入下降通道的中国通胀局势,为宏观政策预微调创造了更多空间.而本周二央行公开市场一年央票发行收益率28个月来首次下滑,更进一步确认政策放松基调.尽管调控政策尚难完全转向,但即使是局部放松的预期,也会令此前笼罩债市上空的阴霾一扫而散.

国务院总理温家宝10月底明确表态,要适时适度进行政策预调和微调,保持货币信贷总量的合理增长.[ID:nCN1174080]

**信贷闸门或将敞开**

招商证券金融行业首席分析师罗毅指出,政策微调背景下,对持续紧绷的货币政策作出适当的定向松绑,符合现实需求.此前"虚掩"的信贷闸门有望开启,随後两个月具体投放规模暂难确定,但全年实现7.5万亿的目标仍是大概率事件.

据中国证券报此前报导,10月末四大行贷款投放突然加速,信贷闸门突现松动迹象.货币政策微调背景下,预计全年新增贷款将在7.5万亿元人民币左右.这意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松.

"市场已经慢慢在认可这个逻辑了,...政策如果开个口子,达到(7.5万亿的目标)应该问题不大,"罗毅表示.

今年前三季人民币贷款增加5.68万亿元,同比少增5,977亿元.路透调查显示,10月新增贷款有望环比略增至5,000亿元.若要实现上述投放目标,11、12月新增贷款平均值或达6,600亿元;而银行业三季度每月信贷规模基本在5,000亿元左右,其中9月更是创近两年来新低.

而信贷松绑将为企业注入急需的流动性"活水",缓解其经营压力,并大为缓解相关信用债的违约风险.

今年以来,由于中国货币政策持续收紧,企业融资难问题愈演愈烈,尤其是诸多中小企业更是雪上加霜,民间借贷活跃的温州甚至出现许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.而违约风险的提升,则直接打压了信用债的交易热情.

不过,在欧债危机动荡飘摇之际,中国政府亦开始强调宏观政策的预微调.为缓解小微企业的资金困局,中国已出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度.

**信用债有望跑赢利率品种**

分析人士指出,在政策面尚无根本性转向前提下,已充分反应政策预期的利率债,性价比逐渐降低,未来收益率继续大幅走低的空间已不大;不过,信贷放松有助于改善市场对信用风险的担忧情绪,此前上涨动力略显不足的中低等级信用债在後期的行情中有望迎头赶上.

"利好风险类资产,(特别是)中低等级信用债,"上海一券商分析师表示.

他认为,市场投资情绪高涨,机构对一年期央票发行收益率继续下调仍有很强的预期.众多因素都在支撑债市的整体表现,而进攻性较强的债券更有崭露头角的机会,比如收益率高、久期长的品种.

而已经充分反应政策预期的利率债,收益率继续大幅下行的空间已经有限.华南一券商交易员认为,利率债收益率再下行,配置机构的购买意愿必然会下降.

"在没有降息预期的情况下,10年期国债和一年期定存(目前利率为3.5%)倒挂吗?"上海一保险公司分析师称.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.货币政策全面转向尚无基础,分析师普遍认为短期内减息不可能.[ID:nCN1206132]

不过,中信证券(600030.SS)最新报告指出,信贷适度放松导致的资金面回暖,对高等级债支撑更明显,而低等级债更为敏感的融资环境改善并不非常明显,因此高等级债信用利差的缩窄会更明显,而低等级债信用利差的缩窄还需要时间.

此外,华南一券商交易员提到,信贷放松後,企业获得信贷资金补充的机会将提高,发债动力可能会趋弱.这对供给量持续高位的信用债而言,压力也将明显舒缓.

而国海证券固定收益分析师高勇标则认为,资金面对债市的推动力或许没有想象中的大.单从资金情况看,银行资金的确会比较充裕.但是在鼓励放贷的背景下,金融机构可能将更多资金投入贷款,反而挤占债市投资资金.

"流动性向好对债市的积极推动力或许没有预期中的强势,表现相对中性."他称.(完)