〔背景资料〕中国人民银行四季度公开市场操作一览表

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
1.以下为中国人民银行2011年第四季度所发行的央行票据总额和各期收益率:
日期 发行量 三个月期(%) 一年期(%) 三年期(%) 预估值
(亿元人民币)
11/10 20 3.1618 -- -- 持平于3.1618%
11/8 100 -- 3.5733 -- 下行5个基点(bp)以内
11/3 10 3.1618 -- -- 持平于3.1618%
11/1 100 -- 3.5840 -- 持平于3.5840%
10/27 10 3.1618 -- -- 持平于3.1618%
10/25 190 -- 3.5840 -- 持平于3.5840%
10/20 200 -- -- 3.96 持平于3.97%
10/20 10 3.1618 -- -- 持平于3.1618%
10/18 100 -- 3.5840 -- 持平于3.5840%
10/13 200 -- -- 3.97 持平于3.97%
10/13 70 3.1618 -- -- 持平于3.1618%
10/11 100 -- 3.5840 -- 持平于3.5840%
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2.以下为央行第四季度所进行的正回购操作总额和各期利率
日期 招标量 七天期(%) 28天期(%) 91天期(%)
(亿元人民币)
11/8 300 -- 2.80 --
10/25 450 -- 2.80 --
10/25 550 2.70 -- --
10/18 300 -- 2.80 --
10/18 600 2.70 -- --
10/13 300 -- -- 3.16
10/11 400 -- 2.80 --
10/11 500 2.70 -- --
注: 浏览央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1994427]
央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1131508]
央行2011年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1713699]
央行2010年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1519379](完)
--整理 曹巍浩; 审校 边竞
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
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