〔日本数据〕10月经季节调整的消费者信心指数持平为38.6--政府

路透东京11月10日电---日本10月消费者信心较前月持平,而且日本政府周四下调对消费者信心的评估,因日圆强劲和全球经济放缓打压信心.

调查显示,10月经季节调整的消费者信心指数为38.6,与9月持平.数值低于50意味着消费者持悲观态度.