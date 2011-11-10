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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 13:15 BJT

〔日本数据〕10月经季节调整的消费者信心指数持平为38.6--政府

路透东京11月10日电---日本10月消费者信心较前月持平,而且日本政府周四下调对消费者信心的评估,因日圆强劲和全球经济放缓打压信心.

调查显示,10月经季节调整的消费者信心指数为38.6,与9月持平.数值低于50意味着消费者持悲观态度.

日本内阁府下调对消费者信心的评估,称消费者信心上升步伐放缓.其此前曾称该指数正在上升.

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