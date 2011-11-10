中国将设立打击侵权和打假工作领导小组

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月10日电---新华社报导称，中国将设立全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组。

该决定在国务院常务会议上出台，不过没有提及更多细节。新华称，会议强调，地方政府应加大打击侵权和假冒伪劣工作力度。

报导引述会议声明称，公安机关应建立跨地区跨部门执法协作机制。

声明称：“打击侵权和假冒伪劣任务仍很艰巨。要着眼完善法律法规、落实监管责任、强化监管手段、提高执法能力。”

会议强调，针对食品、药品、化妆品、农资、建材、机电、汽车配件等重点商品和着作权、商标、专利等领域的突出问题，要严格对生产经营企业的监管，加强市场巡查。

新华称，会议强调，“建立企业和个体经营者诚信档案，完善信用信息查询和披露制度，加强对失信行为的协同监管。”（完）