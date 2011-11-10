中国将设立打击侵权和打假工作领导小组

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月10日电---新华社报导称，中国将设立全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组。
该决定在国务院常务会议上出台，不过没有提及更多细节。新华称，会议强调，地方政府应加大打击侵权和假冒伪劣工作力度。
报导引述会议声明称，公安机关应建立跨地区跨部门执法协作机制。
声明称：“打击侵权和假冒伪劣任务仍很艰巨。要着眼完善法律法规、落实监管责任、强化监管手段、提高执法能力。”
会议强调，针对食品、药品、化妆品、农资、建材、机电、汽车配件等重点商品和着作权、商标、专利等领域的突出问题，要严格对生产经营企业的监管，加强市场巡查。
新华称，会议强调，“建立企业和个体经营者诚信档案，完善信用信息查询和披露制度，加强对失信行为的协同监管。”（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
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