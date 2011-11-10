〔券商观点〕中国经济增速明年一季度或触底,减速不会很严重--安信

路透上海11月10日电---今年来中国经济持续减速,引发"硬着陆"担忧.安信证券首席经济学家高善文认为,未来中国经济可能还会惯性减速,但在明年一季度可能会触底,之後至少能够稳定下来,短期内国内经济减速不会很严重.

他周四在上海举行的期货机构投资者年会上指出,虽然明年中国出口和房地产投资减速已是必然,而且消费增速亦会放缓,但国内制造业的投资上升周期仍将延续,国内经济的增长动力仍旧存在.

他解释称,2007-2010年,受周期性影响,国内制造业的投资增速一直在下降,不过去年起,私人部门,尤其是周期性行业投资和产能扩张的意愿持续上升.这就是近阶段国内信贷总量仍处高位,但国内普遍感觉资金相当紧张的主要原因,因为投资需要大量的外部融资.

"私人部门的扩张意愿上升,导致资金需求上升,进而市场利率上升,最终导致广泛的资金紧张."高善文说,私人部门因周期摆动而导致的投资扩张期,估计还可能维持2-3年时间.

中国今年来季度国内生产总值(GDP)增速一直在放缓,从第一季的9.7%下降至第三季的9.1%;而周四刚公布的贸易数据显示,外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,当月贸易顺差亦远低于预期.[ID:nCN1210026](完)