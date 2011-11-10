〔券商观点〕中国经济增速明年一季度或触底,减速不会很严重--安信

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透上海11月10日电---今年来中国经济持续减速,引发"硬着陆"担忧.安信证券首席经济学家高善文认为,未来中国经济可能还会惯性减速,但在明年一季度可能会触底,之後至少能够稳定下来,短期内国内经济减速不会很严重.
他周四在上海举行的期货机构投资者年会上指出,虽然明年中国出口和房地产投资减速已是必然,而且消费增速亦会放缓,但国内制造业的投资上升周期仍将延续,国内经济的增长动力仍旧存在.
他解释称,2007-2010年,受周期性影响,国内制造业的投资增速一直在下降,不过去年起,私人部门,尤其是周期性行业投资和产能扩张的意愿持续上升.这就是近阶段国内信贷总量仍处高位,但国内普遍感觉资金相当紧张的主要原因,因为投资需要大量的外部融资.
"私人部门的扩张意愿上升,导致资金需求上升,进而市场利率上升,最终导致广泛的资金紧张."高善文说,私人部门因周期摆动而导致的投资扩张期,估计还可能维持2-3年时间.
中国今年来季度国内生产总值(GDP)增速一直在放缓,从第一季的9.7%下降至第三季的9.1%;而周四刚公布的贸易数据显示,外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,当月贸易顺差亦远低于预期.[ID:nCN1210026](完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7