乔布斯为2011媒体曝光率最高名字

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶11月9日电---全球语言监测机构（Global Language Monitor）调查显示，“阿拉伯之春”（Arab Spring）和“皇室婚礼”（Royal Wedding）为2011年媒体曝光率最高英文短语，而苹果前执行长乔布斯（贾布斯）的名字被媒体提及次数最多。

根据调查，“占领”（Occupy），不管是占领伊拉克还是华尔街，和“赤字”（deficit）是榜单中两个最流行的单词，这也反映目前全球的动荡。

全球语言监测机构总裁Paul JJ Payack说：“我们今年的选择，很大程度上反映了当前政治及经济的不确定性，这种不确定性好像正影响很多发达国家。而英国皇室婚礼和中国的持续崛起，是比较显着的例外。”

Payack称，对乔布斯名字的引用次数，比本拉登高30%。

这些单词和词组的选择，是基于一种计算机算法对全球75,000家顶级纸媒和网络媒体的追踪，同时也追踪了互联网以及社交网络。

“阿拉伯之春”是媒体用来描述阿拉伯世界自2011年初起发生的一系列抗议运动。

“皇室婚礼”反映了全球媒体对于英国威廉王子和凯特・米德尔顿4月大婚的关注。

排名第三到第五的流行短语为：“生气与愤怒”（anger and rage），“气候变化”（climate change）和“大衰退”（the great recession）。