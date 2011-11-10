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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 13:55 BJT

〔东京美债〕获利了结打击30年期公债下跌,意大利债务担忧限制跌幅

路透新加坡11月10日电---美国30年期公债周四在亚洲盘下跌,因投资者在上日上涨之後锁定获利.不过跌幅有限,因对意大利的债务担忧对债券等避险资产提供支撑.

美国30年期公债价格下跌10/32,收益率(殖利率)US30YT=RR报3.039%,较周三美国尾盘上涨约1个基点.10年期公债期货TYv1跌3.5/32至130-22.5/32.

一美国券商驻东京的交易员表示,部分作多美债的交易员可能决定获利了结."但我认为没有人会建立空仓,"他补充道.

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