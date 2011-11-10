〔路透专访〕辉瑞拟在中国大城市以外地区推销沛儿疫苗

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港11月10日电---全球最大制药商辉瑞(PFE.N)周四称，该公司计划与上海医药(601607.SS)及其他可能的新合作夥伴联手，将其儿童疫苗产品沛儿（Prevenar）推销到中国大城市以外地区。

辉瑞疫苗业务全球总裁斯温代尔（Mark Swindell）接受电话采访时告诉路透：“推销方式是与单个城市或者对其他一些产品感兴趣的省份建立联系，开展在当地的项目。”

“我们正在不断地评估形式，若有机会与其他公司合作拓展业务，我们会加以利用。”

沛儿疫苗是辉瑞畅销药品之一，可用于预防肺炎球菌感染，而肺炎球菌可以引发肺炎、脑膜炎和败血症。该菌是儿童生命安全的一个重大威胁，每年夺走160万条生命。

2010年，沛儿为辉瑞带来的全球销售额达37亿美元。（完）