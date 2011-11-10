〔路透专访〕辉瑞拟在中国大城市以外地区推销沛儿疫苗

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港11月10日电---全球最大制药商辉瑞(PFE.N)周四称，该公司计划与上海医药(601607.SS)及其他可能的新合作夥伴联手，将其儿童疫苗产品沛儿（Prevenar）推销到中国大城市以外地区。
辉瑞疫苗业务全球总裁斯温代尔（Mark Swindell）接受电话采访时告诉路透：“推销方式是与单个城市或者对其他一些产品感兴趣的省份建立联系，开展在当地的项目。”
“我们正在不断地评估形式，若有机会与其他公司合作拓展业务，我们会加以利用。”
沛儿疫苗是辉瑞畅销药品之一，可用于预防肺炎球菌感染，而肺炎球菌可以引发肺炎、脑膜炎和败血症。该菌是儿童生命安全的一个重大威胁，每年夺走160万条生命。
2010年，沛儿为辉瑞带来的全球销售额达37亿美元。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元