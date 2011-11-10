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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 14:13 BJT

〔日本股市〕收跌近3%,受意大利担忧与银行板块下跌打压

路透东京11月10日电---日本股市日经指数周四收跌近3%,之前意大利公债收益率(殖利率)大幅飙升,这暗示欧洲危机的难关尚未结束.而银行板块追随全球银行股下跌.

日经指数.N225收跌2.9%至8,500.80点,东证股价指数.TOPX收低2.6%至730.30点.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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