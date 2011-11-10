〔欧股业绩〕西门子第四季营收成长,派息建议不及预期

路透慕尼黑11月10日电---西门子(SIEGn.DE)提议全年派息增加11%,增幅不及预期.此前该公司公布的季度营业利润不如预期.

西门子周四表示,其将支付股东每股3.00欧元的股息,不及路透调查所得均值3.14欧元,去年时为2.70欧元.

该公司表示,第四季度核心营业利润升至21.7亿欧元(29.5亿美元),上年同期为7.91亿.市场预估为23.9亿.

但营收成长5%至203.5亿欧元,优于预估的197.6亿;新订单为211.6亿欧元,优于预期的202.7亿.(完)