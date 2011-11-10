〔泰国经济〕现行政策利率可扶持经济,仍有调整空间--央行副总裁

路透曼谷11月10日电---泰国央行副总裁周四称,该国央行政策利率适合经济状况,不过仍有调整空间.这支持即便通胀水平在高位,利率仍将保持不变或下调的预期,因该国工业受洪水冲击.

"政策利率不高,对投资和重建很有支撑作用.遭受巨大的破坏,我认为货币政策将可能保持宽松,"泰国央行副总裁Suchada Kirakul对记者表示.