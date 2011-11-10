《全球主要银行同业拆借利率一览》--11月10日

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透上海11月10日电---以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元
和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动范围.
隔夜 一个月 三个月 六个月 一年
美元 (USD)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.14111 0.24778 0.44917 0.64833 0.96450
(LIBOR) 最低 0.14056 0.24778 0.44139 0.63667 0.95372
新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15400 0.25650 0.45830 0.64940 0.95310
(SIBOR) 最低 0.15000 0.25600 0.45630 0.64520 0.94910
------------------------------------------------------------------------------
港元 (HKD)
港元银行同业拆借利率 最高 0.05000 0.22000 0.29071 0.41000 0.72071
(HIBOR) 最低 0.05000 0.22000 0.29071 0.41000 0.72000
------------------------------------------------------------------------------
欧元 (EUR)
伦敦银行同业拆借利率 最高 1.08500 1.17313 1.43188 1.65313 2.00438
(LIBOR) 最低 0.66625 1.15563 1.42625 1.64875 2.00125
欧州银行同业拆借利率 最高 -- 1.22300 1.47600 1.69500 2.04000
(EURIBOR) 最低 -- 1.20900 1.47000 1.69100 2.03600
------------------------------------------------------------------------------
中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四
隔夜品种报3.1254%.
注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间
11:30时左右发布平均利率.
LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦
克朗等九种货币的拆借利率.
2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均後,所得出的新加坡银行同业拆
借利率,币种涵盖美元和坡元.
3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币
种仅包括港元.
4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供
报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完)
--整理 曾菱; 审校 边竞
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7