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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 14:53 BJT

〔法国数据〕10月HICP终值较前月升0.3%,同比升2.5%--国家统计局

路透巴黎11月9日电---法国国家统计局周四公布,10月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月升0.3%,较上年同期上升2.5%,路透预估分别为成长0.1%和2.4%.(完)

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