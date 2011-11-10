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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:28 BJT

〔表格〕德国10月趸售(批发)物价指数较前月下滑1.0%

路透柏林11月10日电---德国联邦统计局周四公布,德国10月趸售(批发)物价指数较前月下滑1.0%,较上年同期上升5.0%:

具体数据如下:

德国趸售物价 2011年10月 2011年9月 2010年10月

较上月(%) -1.0 +0.3 -0.3

较上年(%) +5.0 +5.7 +7.7

WPI(基期为2005年) 118.6 119.8 113.0

路透调查显示,分析师预估10月趸售物价指数为较上年同期升5.9%.(完)

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--编译 蔡美珍;审校

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