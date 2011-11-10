〔路透专访〕尽管全球经济不振,新西兰经济保持复苏态势--财长

路透惠灵顿11月10日电---新西兰财长周四称,新西兰将实现增长目标,并按计划恢复预算盈馀,因为新西兰经济与澳洲和中国的联系比欧洲更多.

"不管欧洲发生什麽,我们希望按既定轨道,恢复预算盈馀,并开展财政整顿,"财长英格利希在接受路透访问时表示.

他还称,随着新西兰大选之日11月26日临近,政界内部达成共识,拟在2014/15年前恢复预算盈馀.

在被问及如果预算计划因为全球不确定性而无法实现,是否会削减支出时,英格利希表示,"届时我们将必须考虑支出问题."

新西兰财政部预测,2010/11年度预算赤字将从纪录水准184亿新西兰元减少近一半,之後的年度赤字料再次减少近一半,2014/15年度有望恢复盈馀.