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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 14:28 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货持稳于112美元上方,受意大利担忧打压

路透新加坡11月10日电---布兰特原油上日大幅下跌後周四持稳于每桶112美元上方,因市场预期中国原油需求料将持坚,部分抵消欧债危机升温效应.

0607GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.07美元,报每桶112.24美元,周三结算时下跌2.69美元至112.31,为五个交易日内首次下跌.美国原油期货CLc1下跌0.01美元,报每桶95.73美元.

中国贸易数据显示国内需求强劲,帮助提振市场人气.中国海关周四称,中国10月进口原油2,080万吨,较上月的2,045万吨上升1.7%.[ID:nEAP307A21]

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