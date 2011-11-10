〔国际油市〕布兰特原油期货持稳于112美元上方,受意大利担忧打压

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透新加坡11月10日电---布兰特原油上日大幅下跌後周四持稳于每桶112美元上方,因市场预期中国原油需求料将持坚,部分抵消欧债危机升温效应.
0607GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.07美元,报每桶112.24美元,周三结算时下跌2.69美元至112.31,为五个交易日内首次下跌.美国原油期货CLc1下跌0.01美元,报每桶95.73美元.
中国贸易数据显示国内需求强劲,帮助提振市场人气.中国海关周四称,中国10月进口原油2,080万吨,较上月的2,045万吨上升1.7%.[ID:nEAP307A21]
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7