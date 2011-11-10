〔企业并购〕SK电讯或将对海力士半导体发出最终收购要约--媒体

路透首尔11月10日电---有媒体周四报导称,韩国头号移动通信运营商--SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)可能将递交对海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)控股权的最终收购要约.後者是全球第二大存储芯片制造商.

Edaily援引知情人士的话称,"SK电讯似乎已达成内部结论,其将竞购海力士半导体."

SK电讯表示,已在当地时间下午三点(0600 GMT)开始召开董事会预备会议,这将为召开董事会会议讨论是否参加海力士半导体的最终竞购铺路.(完)