〔中国股市〕沪综指收挫1.8%,受出口数据不佳及外围市场大跌拖累

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月10日电---中国股市沪综指周四收挫1.8%,意大利债务危机升级令欧债危机恶化忧虑升温,拖累全球市场大跌,沪综指随之低开低走,日间公布的10月出口增长逊于预期亦令大盘承压.分析人士认为,短线市场仍缺乏做多力量,料调整态势将延续.
沪综指.SSEC收报2,479.536点,下跌45.383点或1.8%,今日A股成交额约852亿元人民币.
山西证券分析师杜亮称,意大利国债收益率突破7.5%的心理警戒线,引发全球资本市场恐慌,A股顺势下挫;而中国10月出口下滑超预料亦令市场承压.
"短期市场活跃性虽较好,但并未出现明显的主力做多板块,热点转移较快,不能形成持续合力.预计短期市场继续维持调整态势."他称.
美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.[.NCN]欧股亦收低,意大利债务状况的紧张局势升级,全面打压风险资产,金融类股大跌.[.EUCN]
受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nEAP307A02]
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,708.4点,跌1.35%,成交量为215,419手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。