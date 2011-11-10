《国际主要央行公开市场操作一览》--11月10日

路透上海11月10日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券、卖出短期债券,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/09 卖出通胀保值债券 -13.30 04/15/2012 - 04/15/2014

11/08 买入公债 46.75 11/15/2019 - 08/15/2021

11/07 买入公债 26.97 02/15/2036 - 08/15/2041

11/04 买入公债 49.60 11/15/2017 - 08/15/2019

11/03 买入通胀保值债券 13.90 01/15/2018 - 02/15/2041

《本周主要新闻》

--两位对通胀持强硬立场的美国联邦储备理事会(美联储,FED)决策者发表谈话,敦促美联储对政策目标提供更多指引.费城联邦储备银行总裁普洛瑟重申其长期诉求,要求美联储采取2%的通胀目标,并提出一个最新论调,认为决策者应公开个人预测及其对适当政策回应的观点.明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔亦敦促美联储政策更加透明,称美联储有推动美国借贷成本走低的工具,但应就何种经济状况将促使其使用这些工具给出明确指引.[ID:nCN1205638]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/09 七天期反向交易 5.00(亿美元)1.08%(固定利率)

84天期反向交易 3.95(亿美元)1.09%(固定利率)

11/08 七天期反向交易 1,947.65 1.25%(固定利率)

35天期反向交易 555.47 1.25%(固定利率)

七天期定期存款 -1,830.00 0.64%

隔夜定期存款 -2,840.43 1.27%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行11月3日意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称,欧元区可能在2011年馀下时间内陷入"温和衰退".但他并未承诺扩大央行购债计划来支撑意大利和西班牙等国.[ID:nCN1196706]欧洲央行(ECB)执委史塔克表示,该行降息是为了防患未然,他并呼吁欧洲央行尽早终止买进主权国家债券计划.史塔克暗示,欧洲央行并未准备在今年再度降息.[ID:nCT0416538]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 38,040

上周三 37,180

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当期变化 +860

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员中村清次表示,该国经济继续回升,但警告称,在欧洲债务危机存在极高不确定性的情况下,强势日圆或将损及出口和企业信心.他还称,泰国严重的洪灾恐经由出口下滑及供应链中断,而冲击日本产出.[ID:nCN1206548]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,067亿台币存单,相较存单到期金额736亿,存单发行馀额增加331亿.[ID:nCT0418206]

--台湾央行周二表示,当日共发行822亿台币存单,相较存单到期金额250亿,存单发行馀额增加572亿.[ID:nCT0417596]

--台湾央行周一表示,当日共发行5,543.25亿台币存单,相较存单到期金额5,896亿,存单发行馀额减少352.75亿.[ID:nCT0417022](完)