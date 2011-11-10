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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:13 BJT

〔欧洲金融〕法国:意大利必须马上行动降低赤字

路透巴黎11月10日电---法国政府发言人称,意大利必须马上采取可靠的预算措施.(完)

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