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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:21 BJT

〔印尼金融〕央行意外降息50个基点至6%,以抵御全球经济放缓影响

路透雅加达11月10日电---印尼央行周四意外宣布降息50个基点,将指标隔夜利率BIPG调降至纪录低点6%,以期在全球经济趋疲之际促进增长.

路透调查的分析师原预计为降息25个基点至3.25%,此前印尼央行在10月降息25个基点.

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