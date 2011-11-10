〔东京汇市〕欧元在上日重挫後持稳,但从期权看後市恐进一步走低

路透东京11月10日电---欧元周四持稳,多数市场人士仍保持观望,上日意大利借款成本飙升导致欧元大跌.但期权(选择权)仓位情况暗示,欧元恐将进一步下跌,因全球金融动荡忧虑主导市场.

欧元兑美元周三录得15个月来最大单日跌幅,此前意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=RR升穿7%,对于债务负担超过2万亿(兆)欧元的国家而言,如此高的融资成本被看作是难以维系的.