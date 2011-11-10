〔东京汇市〕欧元在上日重挫後持稳,但从期权看後市恐进一步走低

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
* 欧元承压,此前意大利公债收益率飙升
* 欧元区政局不确定性笼罩市场
* 欧元兑美元风险逆转指标达到极值,隐含波动率攀升
* 瑞郎下滑,因中长期投资大户抛售
* 资本汇回据称是支撑欧元的因素
路透东京11月10日电---欧元周四持稳,多数市场人士仍保持观望,上日意大利借款成本飙升导致欧元大跌.但期权(选择权)仓位情况暗示,欧元恐将进一步下跌,因全球金融动荡忧虑主导市场.
欧元兑美元周三录得15个月来最大单日跌幅,此前意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=RR升穿7%,对于债务负担超过2万亿(兆)欧元的国家而言,如此高的融资成本被看作是难以维系的.
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7