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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 15:02 BJT

〔东京汇市〕欧元在上日重挫後持稳,但从期权看後市恐进一步走低

* 欧元承压,此前意大利公债收益率飙升

* 欧元区政局不确定性笼罩市场

* 欧元兑美元风险逆转指标达到极值,隐含波动率攀升

* 瑞郎下滑,因中长期投资大户抛售

* 资本汇回据称是支撑欧元的因素

路透东京11月10日电---欧元周四持稳,多数市场人士仍保持观望,上日意大利借款成本飙升导致欧元大跌.但期权(选择权)仓位情况暗示,欧元恐将进一步下跌,因全球金融动荡忧虑主导市场.

欧元兑美元周三录得15个月来最大单日跌幅,此前意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=RR升穿7%,对于债务负担超过2万亿(兆)欧元的国家而言,如此高的融资成本被看作是难以维系的.

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