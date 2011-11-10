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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:11 BJT

〔金属期市〕上海期锌触及跌停,受意大利债务忧虑打压

路透上海11月10日电---上海期货交易所期锌主力1月合约SCFc3周四触及跌停,创10月26日以来最低,因意大利债务危机加剧加深了市场对全球经济的忧虑,从而令风险资产遭遇抛压.

沪铜1月合约亦触及跌停每吨54,830元人民币,为10月24日以来最低.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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